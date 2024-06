Der Wind und das Land

Es war ein knappes Ergebnis: Am 5. Juni entschieden sich die Gemeindebürger von Rainbach in einer Volksbefragung mit 56 Prozent für drei neue Windräder. Dem war eine intensive und emotional geführte Debatte vorausgegangen. Das unterscheidet das Projekt in Rainbach von keinem der bisher in Oberösterreich umgesetzten oder auch nur geplanten Windkraftprojekte, sei es der Sternwind in Vorderweißenbach, Oberösterreichs größter Windpark mit neun Windrädern, die letztlich nicht realisierten Anlagen in