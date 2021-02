Seit 100 Tagen ist Wolfgang Greil (VP) Bürgermeister der 3200-Einwohner-Gemeinde Katsdorf im Bezirk Perg. Am Beginn seiner Tätigkeit seien zahlreiche Gespräche mit Vereinsobleuten, Pfarrvertretern, Bürgerinnen und Bürgern, Grundbesitzern sowie heimischen Unternehmern gestanden, so Greil in einer ersten Zwischenbilanz seiner Arbeit.

Dabei wurden auch schon erste konkrete Maßnahmen gesetzt, etwa eine 30er-Zone im Bereich des Kindergartens. Wie berichtet, eröffnete Anfang Februar zudem eine dritte Krabbelstuben-Gruppe im neuen Gemeindezentrum "Im Hof". Genau dort – in der ehemaligen Landwirtschaftsschule – geht derzeit auch eines der größten Bauprojekte in der Geschichte Katsdorfs in die finale Phase. Was Greil besonders freut: "Zwei Monate vor der geplanten Eröffnung im April sind bereits 100 Prozent der verfügbaren Fläche vermietet."

Generell seien die Finanzen in der Gemeinde trotz Krise gut abgesichert, sagt Greil: "Trotz Corona-Einbußen kann das Budget für 2021 nicht nur ausgeglichen werden. Durch vorausschauendes Planen bietet es auch entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, und wir können einige Investitionen tätigen." Dazu zählt heuer der Bau eines Wasser-Hochbehälters, um die Wasserversorgung des Ortes zu sichern. Die Pfarre wird bei der Sanierung des Pfarrheims sowie eines würdigen, zeitgemäßen Aufbahrungsraums unterstützt. Unterstützung erhalten auch Katsdorfer Vereine sowie Feuerwehren.

Digitaler Brief-Butler eingeführt

Fortschritte wurden ebenso im Bereich der Digitalisierung realisiert: Neben einer neuen Website, einer "Gem2Go"-App sowie einem zeitgemäßen Facebook-Auftritt hilft auch ein digitaler Brief-Butler des Gemeindeamts, die Wege der Verwaltung so kurz wie möglich zu halten.