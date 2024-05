Rohrbach will mit Derbysieg den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft setzen

Fünf Runden vor Schluss hat Landesligist Rohrbach-Berg bei einem Spiel weniger zwei Punkte Vorsprung auf den Titelkonkurrenten Donau Linz. Morgen will die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel im Lokalduell gegen den Tabellenzwölften Putzleinsdorf (Anpfiff: 17:30 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg setzen. "Putzleinsdorf ist in der Landesliga angekommen. Wir brauchen eine gute Leistung. Wir freuen uns auf das Derby", sagt Eisschiel. Vergangenes Wochenende gab es ein 2:2-Remis gegen St. Madgdalena. "Da hat uns in der ersten Halbzeit die Kompaktheit gefehlt. Wir hätten aufgrund der besseren zweiten 45 Minuten aber auch noch gewinnen können", sagt Eisschiel.

Für Putzleinsdorf-Trainer Adis Mujkanovic ist es vorläufig das letzte Derby: Er hört nach dieser Saison nach fünf Jahren als Coach auf. "Die Mannschaft wird alles geben, um im Derby drei Punkte mitzunehmen, um unserem großen Ziel, dem Klassenerhalt, ein Stück näher zu kommen", sagt Mujkanovic

Mit viel Selbstvertrauen geht die Askö Schwertberg in die morgige Partie gegen den Tabellendritten Traun. Die Gruber-Elf hat das Machland-Derby am vergangenen Samstag in Naarn mit 3:0 gewonnen und kann mit einem Sieg bis auf drei Punkte an die Trauner heranrücken. Naarn versucht morgen in St. Ulrich im Abstiegskampf zu punkten.

In der Bezirksliga Ost hat Mitterkirchen am Mittwoch das Spitzenspiel in Garsten mit 1:2 verloren. Damit zog der Spitzenreiter um drei Punkte davon.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer