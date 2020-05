Viel Beifall für einen grünen Hauptplatz

Der Vorstoß von Vizebürgermeister Markus Hein (FP) in einem OÖN-Bericht, den Hauptplatz zu begrünen und gleichzeitig testweise auch autofrei zu machen, hat viel Zustimmung ausgelöst.

Bürgermeister Luger sieht in den Bäumen auf dem Hauptplatz einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und gleichzeitig eine Aufwertung der Lebensqualität für die Menschen. „Noch in diesem Sommer wollen wir Bäume auf dem Hauptplatz stehen sehen“, so Luger, der demnächst mit Anrainern und Behörden ins Gespräch kommen will.

Auch was die Verkehrsberuhigung betrifft, wie sie Hein testweise im Sommer realisieren will, sieht Luger viel Potenzial. Die Corona-Krise und das verstärkte Home-Office hätten zu deutlich weniger Verkehr in der Innenstadt geführt. Die Verkehrsexperten sollen jetzt Berechnungen anstellen, wie sich das Verkehrsaufkommen in Zukunft entwickeln wird, denn dies sei die Basis, um über die Umsetzung des autofreien Hauptplatzes zu sprechen, zeigt sich Luger auch in in dieser Frage offen.

Die Grünen Linz sprechen diesbezüglich von einem erfreulichen Signal. „Es ist höchste Zeit, dass wir die Innenstadt den Menschen zurückgeben. Die Gewinner sind die Lebensqualität und die Gesundheit der Bürger“, so Umweltstadträtin Eva Schobesberger. Die Grünen setzen sich seit vielen Jahren für einen autofreien Hauptplatz ein und hoffen, dass die Pläne nun auch in die Tat umgesetzt werden.

Ausdrücklich begrüßt Schobesberger auch die geplante Begrünung des Hauptplatzes. Gerade in der angespannten Klima-Situation seien genügend Bäume und Grünflächen ein wertvoller Beitrag, dass die dich verbaute Innenstadt auch während sommerlicher Hitzewellen lebbar bleibe.