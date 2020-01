Neuer Besucherrekord in den Linz-AG-Bädern

So wurde im Zeitraum von 22. Dezember 2019 bis 6. Jänner 2020 im Vergleich zu den Weihnachtsferien 2018/19 in den fünf Linz-AG-Anlagen ein Plus von 15 Prozent verzeichnet. Besonders große Anziehungskraft übten die Eisflächen aus, die 25.030 Freizeitsportler anlockten. In diesem Bereich wurde eine Steigerung von 35 Prozent registriert.

„Der gute Zuspruch unserer Eisflächen freut uns sehr. Eislaufen ist ein attraktiver und gesunder Sport für Groß und Klein, den man auch in schneearmen Wintern bei uns in Linz super ausüben kann“, sagt Linz-AG-Bäder-Leiter Thomas Lettner. Am Eislaufen ist nicht nur in der Halle, sondern auch im Freien möglich: Freieisflächen gibt es in der Fitnessoase Parkbad, in der Erlebnisoase Schörgenhub und in der Saunaoase Ebelsberg. Mit der Donaupark Eishalle steht zudem eine wetterunabhängige Anlage zur Verfügung.

Die Besucher lockte jedoch auch der Sprung ins kühle Nass in die Linz-AG-Bäder: So wurden 19.296 Badegäste registriert, 16.490 Personen statteten den Sauna- und Wellnessbereichen einen Besuch ab. Besonders beliebte Ausflugsziele waren in den diesjährigen Weihnachtsferien die Anlagen der Erlebnisoase Schörgenhub und der Familienoase Biesenfeld. So wurde etwa in der Familienoase Biesenfeld mit 6.781 Gästen ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zu den Weihnachtsferien 2018/19 verzeichnet.