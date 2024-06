400.000 Euro für Straßensanierungen beim Linzer Südpark

Mit insgesamt 418.000 Euro wird heuer im Sommer das Straßennetz beim Südpark in Pichling erneuert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Sanierung der Straße "Im Südpark", die in die Jahre gekommen ist. Die Fahrbahn wird auf 10.000 Quadratmeter abgefräst und erneuert. Weiters wird die Beleuchtung des Schutzweges im Bereich der Busumkehr Pichlinger Straße optimiert. Für Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) ist das "eine Investition in die Verbesserung der Infrastruktur des Wirtschaftsstandorts Südpark und in die Optimierung des subjektiven Sicherheitsempfindens für die Fußgängerinnen und Fußgänger“.

Gehsteige und Grünstreifen

Ein weiteres Projekt betrifft die Errichtung von Gehsteigen an der Bremenstraße und beim Straßenzug "Im Südpark". Grund dafür sind Neubauten am Betriebsareal. Konkret soll in der Bremenstraße ein 35 Meter langer neuer Gehsteig sowie ein angrenzender Grünstreifen hergestellt kommen. In der Straße "Im Südpark" sollen südseitig insgesamt 2000 Meter lange neue Gehsteigabschnitte sowie ebenfalls ein Grünstreifen errichtet werden. Weiters wird die Straße „Im Südpark“ in diesem Bereich neu asphaltiert. Die Mittel sind in der Stadtsenatssitzung vom 13. Juni beschlossen und freigegeben worden.

