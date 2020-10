 Alles gut in Linz

Er erzählt mehr, als er singt, was nicht daran liegt, dass seine Gesangstimme Defizite hätte. Es ist der Stil des Songwriters Felix Kramer. "Alles gut" heißt sein zweites Album, das in zehn Liedern zwischen tänzelndem Groove ("Spanien") und ruhigen, intimen Momenten ("Nur die Vorstellung") pendelt. "Ich hab Angst, dass ich das Falsche mach", singt er in "Alles in allem". Mit einem liegt er richtig: Vier Tage nach Erscheinen des Albums wird er am 13. Oktober in den Kammerspielen in Linz die neuen Lieder präsentieren.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.