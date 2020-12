Linz sucht medizinisches Personal für Corona-Massentests

Wie die Stadt Linz am Dienstag informierte, wird vor allem medizinisch geschultes Personal für die Abnahme der Antigen-Schnelltests und die Auswertung der Proben benötigt. Das Rote Kreuz hat um die Unterstützung von Freiwilligen gebeten, damit ausreichend Fachpersonal an allen elf Standorten mit 75 Teststraßen in Linz verfügbar ist.

Interessierte können sich per E-Mail unter li-fgg6@o.roteskreuz.at melden, hieß es in der Aussendung. Um Mithilfe ersucht werden vor allem Ärzte, biomedizinische Analytiker, Absolventen eines naturwissenschaftlichen oder veterinärmedizinischen Studiums, Personen aus dem gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegefachassistenten sowie Angehörige des feuermedizinischen Dienstes.

Rund 90.000 Bürger werden zu den freiwilligen Massentests in Linz erwartet. "Freiwillige von Rotem Kreuz, dem Arbeitersamariterbund, Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres aber auch mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Linz machen diese Massentestung des Bundes überhaupt erst möglich", bedankten sich Bürgermeister Klaus Luger und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer bei allen Beteiligten.

