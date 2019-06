Seit 40 Jahren präsentiert ein engagiertes Team Kunst vom Feinsten

Zum 30-Jahr-Jubiläum berichtete die Volkszeitung über das ehrenamtliche Engagement der Raaber. Zehn Jahre später erklärt Gründungsmitglied Rudolf Wötzlmayr, worauf das Team stolz ist und welche Ziele sie in den nächsten Jahren in Sachen Kulturvermittlung und -angebot erreichen möchten.

Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren bei „Kunst & Kultur Raab“ getan? Wie hat sich der Verein entwickelt?

Wötzlmayr: In den letzten zehn Jahren hat sich viel in Raab getan und auch unser Verein hat sich gut entwickelt, was vor allem auch am tollen Publikum und den Weltklasse-Musikern liegt. Unser Team hat sich zwar verkleinert, wir sind aber immer noch sechs Leute, die von Anfang an ehrenamtlich dabei sind und auch bleiben, solange es Spaß macht. Kunst & Kultur Raab hat sich international einen Namen bei den Künstlern erarbeitet. Unser Publikum schätzt die Club-Atmosphäre bei uns und die Musiker vor allem den guten Austausch mit den Besuchern in Raab.

Worauf sind Sie rückblickend stolz?

Stolz macht uns, dass wir oft Musiker engagierten, die kurz darauf große Karriere machten. Dafür gibt es viele Beispiele in den letzten Jahren, unter anderem Stefan Dettl, Lorenz Raab und Gregory Porter. Außerdem bin ich stolz darauf, dass alle Musiker immer wieder gerne nach Raab kommen, obwohl sie mittlerweile woanders viel höhere Gagen bekommen. Das zeigt, wir haben nach wie vor einen guten Draht zu ihnen, weil über die Jahre die Kontakte immer gepflegt wurden.

Haben Sie und ihre Mitstreiter nie daran gedacht aufzuhören?

Kulturarbeit ist Arbeit und funktioniert nur mit einem engagierten musikaffinen Team, das mit Herzblut bei der Sache ist! Ans Aufhören haben wir noch nie gedacht. Mich beflügelt der Zuspruch von unserem Publikum, den unsere Veranstaltungen bekommen.

Welche Ziele hat das K&K-Team für die kommenden zehn Jahre?

Vision wäre ein eigenes „Kultur- Wirtshaus“ mit Kleinkunstbühne zu haben, auch im Sinne einer positiven nachhaltigen Dorfentwicklung. Ein Veranstaltungszentrum, wie das KIK in Ried oder das Gugg in Braunau, zu haben, wäre toll.

Und was bringt das heurige Jubiläumsjahr noch in Raab?

Eine Konzertreihe mit bedeutenden Jazzmusikern. Ich bin selbst gespannt und freue mich darauf.

Kultureller Nahversorger feiert 40. Geburtstag

Die Bilanz von Kunst & Kultur Raab kann sich sehen lassen:

660 Veranstaltungen präsentierte das Team in den vergangenen Jahren.

2.250 Musiker holten die engagierten Ehrenamtlichen bisher ins Innviertel und leisteten somit einen wertvollen Beitrag für hochkarätigen Kulturgenuss, abseits des oberösterreichischen Zentralraumes.

87.500 Besucher waren bei den Veranstaltungen dabei und von der Atmosphäre begeistert.

Die große Geburtstagsfeier mit dem Trompeter Lorenz Raab und Weltklasseschlagzeugern geht am Samstag, 22. Juni, unter dem Motto "Vom Raab für Raab" über die Bühne.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at