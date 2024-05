Direkte Duelle um die Meisterkrone für Geretsberg und Wesenufer

Wesenufer (blau) feierte zuletzt sechs Siege in Serie und kann am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung 1. Klasse setzen.

War das der berühmte Schuss vor dem Bug? Zum Frühjahrsauftakt gastierte die Union Wesenufer bei Titelkonkurrent Eggerding und musste sich im Spitzenspiel der 2. Klasse Westnord mit 1:2 geschlagen geben. Danach startete die Mannschaft aus dem Donautal aber eine beeindruckende Siegesserie: Die vergangenen sechs Spiele entschied man für sich. Damit übernahm man die Tabellenführung, die es nun im Spitzenspiel gegen Freinberg am Sonntag (17 Uhr) zu verteidigen gilt. Der Tabellendritte hat vier Punkte Rückstand, dementsprechend könnte Wesenufer am Sonntag bereits den ersten Konkurrenten um den Titel abschütteln.

Eine fixe Entscheidung sei aber noch nicht zu erwarten, meint Wesenufer-Sportchef Rene Dobetsberger: "Wir können am Sonntag einen guten Grundstein für das Saisonfinale legen. Es wird ein enges Spiel, weil Freinberg auch alles daran setzen wird, vorne dranzubleiben. Klar ist aber auch, dass das Momentum derzeit eher auf unserer Seite ist." Während Freinberg am vergangenen Spieltag die erste Rückrundenniederlage (0:1 gegen Stroheim) einstecken musste, hat Wesenufer neben der erwähnten Siegesserie auch noch eine starke Defensivbilanz vorzuweisen: Goalie Lukas Mitterhofer musste heuer erst zwei Mal hinter sich greifen. Generell stellt Wesenufer mit bislang nur 15 erhaltenen Gegentreffern in 19 Spielen die beste Abwehr der Liga. "Dass wir so einen Lauf haben, ist natürlich eine super Sache. Auch wenn es zu Saisonbeginn nicht unser Ziel war, aufzusteigen, wollen wir jetzt natürlich vorne bleiben", sagt Dobetsberger. Mit einem möglichen Meistertitel würde Wesenufer genau 20 Jahre nach dem Abstieg wieder in die 1. Klasse zurückkehren.

Abwehrriegel knacken

Von dort kam in der vergangenen Saison der SV Freinberg in die 2. Klasse und strebt nach dieser Saison das sofortige Comeback an. Dafür ist ein Punktgewinn in Wesenufer aber wohl Pflicht. "Wenn wir am Sonntag verlieren, ist die Meisterschaft entschieden", sagt Freinberg-Coach Hermann Schmid, der daher bereits daran feilt, wie man den Abwehrriegel des Tabellenführers knacken könnte. "Das haben schon viele versucht, nur den wenigsten ist es gelungen. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen", sagt Schmid. Sollte das am Sonntag nicht für einen Punktgewinn reichen, ist der Aufstiegsszug für Freinberg aus der Sicht des Trainers trotzdem noch nicht abgefahren. "Wir haben auch nach Wesenufer noch einige schwere Spiele vor uns und mit Enzenkirchen und Eggerding weitere Konkurrenz im Aufstiegskampf."

Gipfeltreffen am Gipfelberg

Zum Duell zweier direkter Konkurrenten kommt es bereits am Samstag (16 Uhr) auch in Geretsberg. Der Spitzenreiter der 2. Klasse Südwest empfängt den ersten Verfolger, die Ostermiething Juniors. Ein voller Erfolg würde für Geretsberg vier Spiele vor Schluss einen – wohl uneinholbaren – Vorsprung von neun Punkten bedeuten. Dementsprechend hat Trainer Franz Neuhauser seine Truppe in den vergangenen Tagen auf das richtungsweisende Spiel um den Titel eingeschworen. "Ein Sieg ist unser klares Ziel. Auf so ein Spiel haben wir seit dem Beginn der Winter-Vorbereitung hingearbeitet." Die Vorfreude auf das Match ist in Geretsberg jedenfalls schon groß. Mehr Zuseher als üblich dürften den Weg in das Geretsberger Gipfelbergstadion finden. "Die Form stimmt. Jetzt wollen wir diese Chance auch nutzen, auch wenn Ostermiething natürlich genauso wie wir alles reinhauen wird", sagt Neuhauser.

Eine fixe Titel-Entscheidung könnte indes am Wochenende in der 1. Klasse Südwest fallen: Bei einer Niederlage von Palting/Seeham gegen Pischelsdorf am morgigen Feiertag könnte Weng mit einem Sieg am Samstag gegen Neukirchen die Meisterschaft für sich entscheiden und erstmals den Bezirksliga-Aufstieg feiern.

