Kürzer, schneller, flacher  neue Strecke beim Stadtlauf

Früher haben sich Jasmin Zweimüller und Steffi Mühlbauer beim Rieder Stadtlauf vor allem auf eines konzentriert: möglichst schnell zu sein. Zeit lassen können sich die beiden Riederinnen auch heuer nicht, allerdings werden sie bei der 38. Auflage nicht auf, sondern neben der Strecke Gas geben und dabei alle Hände voll zu tun haben. Denn erstmals organisieren die zwei jungen Frauen von der LAG Genböck Haus Ried den Weberzeile Stadtlauf, der am Samstag, 27. August (Zeitplan in der Infobox), stattfindet. Medienpartner sind die OÖNachrichten.

Mühlbauer und Zweimüller haben auch einiges umgekrempelt. Unter anderem wurden die Streckenlängen verändert – von zehn auf 7,2 und von fünf auf 4,3 Kilometer. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. "Zum einen müssen wir in der Stadt nicht so großräumig absperren, zum anderen denken wir an die Hobbyläufer, die sich sieben Kilometer wahrscheinlich eher zutrauen als zehn. Darauf hoffen wir", erklärt Stefanie Mühlbauer, die die neue Strecke bereits mehrfach selbst getestet und für gut befunden hat. "Sie ist relativ flach und dadurch schnell. Dort zu laufen, macht echt Spaß", sagt die 28-Jährige. Für all jene, die noch über einen etwaigen Start nachdenken, hat sie einen Tipp. "Nicht zu lange darüber nachdenken, sondern einfach nach Ried kommen und es ausprobieren." So ist auch sie selbst vor gut zwei Jahren zum Laufen gekommen. Inzwischen ist es ein wichtiger Teil ihres Alltags. Nur am Samstag werden Mühlbauer und Zweimüller pausieren – und ihren Gästen den Vortritt lassen.

Weitere Infos und Anmeldung unter rieder-stadtlauf.at. Die OÖNachrichten verlosen zehn Startplätze. Schreiben Sie bis Freitag, 26. August, 12 Uhr eine E-Mail mit ihrem Namen, Wohnort und der gewünschten Streckenlänge an e.ertl@nachrichten.at. Die Gewinner werden noch am Freitag schriftlich verständigt.

Der Zeitplan:

Samstag, 27. August, 15.30 Uhr: Sparefroh-Lauf (U6, 160 Meter); 15.35 Uhr: Planet-Lollipop-Lauf (U8, 310 Meter); 15.40 Uhr: Team7-Lauf (U10, 660 Meter); 15.45 Uhr: Thalia-Lauf (U12, 890 Meter); 15.55 Uhr: OÖNachrichten-Lauf (U14, 1270 Meter); 16.05 Uhr: Löffler-Lauf (U16, 1880 Meter); 16.30 Uhr: Hervis-Lauf (U18 bis AK70, Männer und Frauen, 4300 Meter) sowie Walkingbewerb (alle Altersklassen, 2900 Meter); 17.30 Uhr: Weberzeile-Lauf (Männer und Frauen, alle Altersklassen, 7200 Meter).