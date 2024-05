Billa Plus eröffnet Standort in St. Florian am Inn

Ein großer Nahversorger in Form eines Billa-Plus-Supermarktes soll noch in diesem Jahr in Sankt Florian am Inn eröffnet werden. Das bestätigte die Rewe-Gruppe gestern auf OÖN-Anfrage. Als Standort wurde von der Rewe-Gruppe das Grundstück des ehemaligen Adeg-Marktes am Gewerbegelände der Marktgemeinde gewählt. Der Adeg-Markt wurde im Oktober 2022 geschlossen und wurde zuletzt 13 Jahre lang von Ingeborg Gerauer geleitet.

Knapp zwei Jahre später wird nun wieder ein Lebensmittelgeschäft eröffnen. Den ersten Verkaufstag für den neuen Supermarkt – der eine Verkaufsfläche von knapp 1500 Quadratmeter haben wird – hat das Unternehmen Ende November ins Visier gefasst. Das neue Geschäft soll laut Rewe Arbeitsplätze für 35 bis 40 Mitarbeiter bieten. Wann genau mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, ist aber noch nicht geklärt. "Wir haben einige Arbeiten durchzuführen, die noch schwer einzuschätzen sind. Aktuell können wir keine konkrete Angabe dazu machen", heißt es von Rewe.

