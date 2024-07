Katze in Senftenbach angeschossen: Polizei bittet um Hinweise

Wieder ist in Oberösterreich ein trauriger Fall von Tierquälerei bekannt geworden: Im Gemeindegebiet von Senftenbach (Bezirk Ried im Innkreis) ist zweimal auf eine Katze, die einem Ehepaar aus der Ortschaft St. Ulrich gehört, geschossen worden. Ein Unbekannter feuerte mit einem Luftdruckgewehr auf den Vierbeiner und traf ihn sowohl am Kopf als auch am Bauch. Das Tier überlebte.

Tierarzt entfernte Projektil

Zu dem Vorfall kam es in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, teilte die Polizei mit. Der Tatort dürfte im Umkreis der Ortschaft St. Ulrich bei Senftenbach liegen. Am Dienstagmorgen fand das Ehepaar das verletzte und verstörte Haustier und brachte es zu einem Tierarzt, der das Projektil, das zwischen den Augen der Katze, steckte entfernte.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen. Da es derzeit keine konkreten Anhaltspunkte gibt, bitte die Exekutive um Hinweise an die Polizeiinspektion Aurolzmünster unter der Telefonnummer 059133-4242.

Erst Mitte Juli war es im Innviertel zu einem grausigen Fall von Tierquälerei gekommen: Ein Unbekannter hatte einem streunenden Kater im Gemeindegebiet von St. Pantaleon (Bezirk Braunau am Inn) mit einer Schere Penis und Hoden abgeschnitten.

Lokalisierung: Der Tatort liegt vermutlich in der Nähe der Ortschaft St. Ulrich bei Senftenbach

