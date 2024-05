Der Fall Benko: Bestsellerautoren kommen nach Ried

Das Buch "Inside Signa – Aufstieg und Fall des Rene Benko" von Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart war schon kurz nach der Veröffentlichung am 20. April vorübergehend vergriffen und nur mehr in gut sortierten Buchhandlungen verfügbar. Mittlerweile befindet sich das Werk über die mit Abstand größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte bereits in der fünften Auflage.

Die Rieder Buchhandlung Dim hat es in Kooperation mit Puttinger Vogl Rechtsanwälte geschafft, die beiden Autoren Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart zu einer Buchpräsentation nach Ried zu holen. Die Veranstaltung findet am Montag, 3. Juni, um 19.30 Uhr in der Team 7 Welt statt, der Reinerlös geht an das Rieder Kinder- und Jugendschutzhaus (RIKI). Karten gibt es im Vorverkauf um zehn Euro in der Buchhandlung Dim und an der Abendkasse (zwölf Euro).

Fleckl und Reinhart recherchieren seit mehr als fünf Jahren zum Signa-Konzern. Mit einem Psychogramm von Rene Benko und brisanten Details zeigen sie im Buch, wie der Absturz des einstigen Darlings der Politik von Anfang an programmiert war und warum trotzdem die Reichen und Mächtigen auf ihn hereinfielen.

