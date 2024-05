Florian Kaiper und Constantin Möstl: 2 Freunde, die auf ewig Rivalen sind

Die Vorfreude auf die am Dienstag beginnende "Best of 3"-Finalserie um den heimischen Handball-Titel ist groß beim HC Linz AG. "Keiner will mehr trainieren, jeder will spielen", sagte Florian Kaiper. Lesen Sie auch: HC-Linz-Präsident Bernhard Ditachmair erklärt, warum er einen Nachfolger sucht Der Torhüter der Linzer sieht Gegner Hard, in dessen Halle am Bodensee um 20.20 Uhr (live in ORF Sport Plus) das erste Aufeinandertreffen über die Bühne geht, zwar in der Favoritenrolle, doch spätestens