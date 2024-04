Amag-Sozialpreis: Ein barrierefreies Badezimmer für Wohngemeinschaft

25 Jahre lang lebte ein Bewohner in der Diakonie-Wohngemeinschaft "Unlock 4 all" in Braunau. Mit sechs anderen Menschen mit Beeinträchtigung wohnte er zusammen, fand ein Zuhause und konnte so gut es geht selbstständig sein. Dann musste ihm ein Bein amputiert werden. Ein Schicksalsschlag, der schon hart genug ist, aber der auch zur Folge hatte, dass der 45-Jährige ausziehen musste. Denn das ältere Stadthaus, in dem die Diakonie die Wohngemeinschaft eingerichtet hat, ist nicht für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung geeignet, weil es schlicht nicht barrierefrei ist.

Der Amag-Mitarbeiterin Rita Barotsch ging dieses Schicksal so nahe, dass sie sich dazu entschloss, das Projekt "Barrierefreies Badezimmer/Toilette für die Wohngemeinschaft in Braunau" für den Amag-Sozialpreis einzureichen. Jährlich vergibt die Amag diesen Preis und motiviert die eigenen Mitarbeiter, Vorschläge zur Unterstützung sozialer Initiativen oder Einrichtungen einzubringen. Der Jury, in der auch die OÖNachrichten vertreten sind, kürt den Preisträger. Heuer fiel die Wahl eindeutig auf das Projekt von Rita Barotsch. Die Amag wird den Umbau des Badezimmers und der WCs mit 10.000 Euro unterstützen.

Auch andere Projekte gefördert

Nicht nur das Sozialpreis-Siegerprojekt wird gefördert, auch weitere von AMAG-Mitarbeitern eingereichte Ideen fanden Anklang bei der Jury und werden vom Aluminiumkonzern finanziell unterstützt. Freuen darf sich die Lebenshilfe Braunau, die künftig Craft-Bier brauen und im Aktivshop verkaufen will. Die Amag wird die Anschaffung von Edelstahlfässern und eines Braukessels unterstützen. Mehr Therapiestunden für heilpädagogisches Reiten und den Besuch eines Therapiehundes im Unterricht der Pestalozzi-Schule werden ebenfalls gefördert. Zudem unterstützt die Amag das Frauenhaus Braunau mit einer Außenspielanlage für die Kinder der von Gewalt betroffenen Klientinnen.

Eingereicht haben auch die Amag-Übersee-Mitarbeiter. Die Chiemgauer Lebenshilfe Werkstadt Traunstein Süd wird neue Sitzgelegenheiten im Außenbereich von der Amag erhalten. Bei einer Feier am Salzburger Mönchsberg vergangene Woche wurde nicht nur die Amag-Sozialpreisträgerin ausgezeichnet, vergeben wurden auch Innovationspreise sowie Auszeichnungen für die besten KVP-Gruppen.

Feier mit Motivationsvortrag

Zuvor motivierte Extrem-Radler Christoph Strasser bei einem Vortrag, seine Ziele richtig zu setzen und nicht aufzugeben, bis man sie erreicht. Er muss wissen, wie das gelingen kann: Er hat sechsmal das Race Across America gewonnen. Knapp 5000 Kilometer legte er also als Schnellster mit seinem Rad zurück und überquerte Amerika von einer Küste zur anderen in rund acht Tagen. Geradelt wird 23 Stunden am Tag! Strasser war auch der Erste, der auf einem herkömmlichen Fahrrad 1000 Kilometer in 24 Stunden gefahren ist.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar