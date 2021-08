Flugzeug stürzte in die Donau: Zeuge rettete Piloten

Es war eine Einsatzmeldung, wie sie bei der Berufsfeuerwehr Linz nicht aller Tage auf den Displays aufscheint: "Flugzeugabsturz in die Donau" lautete der Alarmierungsgrund am Donnerstag um 11:45 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache hatte ein Pilot die Kontrolle über sein 1-Personen-Segelflugzeug verloren und war auf Höhe des Tankhafens und der Steyreggerbrücke in die Donau gestürzt.

Maschine ging in der Donau unter

Der Mann konnte sich aus dem Cockpit retten und wurde von einem Zeugen aus dem Wasser gezogen. Dieser setzte dann die Rettungskette in Gang. 17 Mann der Berufsfeuerwehr Linz sowie der Betriebsfeuerwehren voestalpine und Chemiepark rückten an. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort. Die Einsatzkräfte leisteten dem verletzten Piloten erste Hilfe, bevor dieser in das UKH gebracht wurde.

Die Maschine ging nach der Havarie in der Donau unter. Die Polizei stand mit einer Drohne im Sucheinsatz, ebenso wurde mittels Echolot in der Donau nach dem Flieger gesucht.

Die Polizei stand mittels Drohne im Sucheinsatz.

Nähere Informationen waren vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Details vorliegen.

Lokalisierung: Der Unfall passierte zwischen Tankhafen und Steyreggerbrücke im Industriegebiet.