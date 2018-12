Alko-Lenker verursachten teils schwere Unfälle

GERETSBERG/GASPOLSHOFEN. Mit jeweils über 2 Promille verursachten zwei Autofahrer in der Nacht auf Samstag schwere Verkehrsunfälle in Oberösterreich.

Aufräumarbeiten nach der Kollision in Grieskirchen Bild: Matthias Lauber

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn kam dabei Freitagabend gegen 21:30 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße in der Ortschaft Webersdorf von der regennassen Fahrbahn ab. Er streifte mehrere Bäume, kollidierte mit Verkehrszeichen und wurde nach etwa 80 Metern wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Nach ersten Informationen blieb der Lenker des Fahrzeuges dabei unverletzt. Das Ergebnis des Alko-Tests zeigte einen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein ist weg.

Kollision mit Gegenverkehr

Bereits etwas früher am Abend ereignete sich ein ähnlicher Verkehrsunfall im Bezirk Grieskirchen. Auch dort verlor ein Pkw-Lenker, ein 36-Jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, gegen 19:30 Uhr mit einer starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet im Ortsteil Kronleiten in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Autofahrers. Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Wels gebracht. Ein Alko-Test ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

