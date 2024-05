Studie über E-Autos: Eine komplette Batterieproduktion in Europa würde fast 40 Prozent CO-2 einsparen

Hauptgrund für die möglichen CO2-Einsparungen ist der Studie der Organisation "Transport and Environment" (T&E, Verkehr und Umwelt) zufolge der "relativ hohe Anteil" an erneuerbaren Energien in Europa. Denn für die Herstellung von Batteriezellen wird viel Energie benötigt. Nach einem vollständigen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle könnten Europäische Batteriehersteller im Vergleich zu bisherigen Importen demnach sogar mehr als 60 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen. Die Unternehmen hätten die technischen Möglichkeiten, Batterien in der EU zu produzieren. Rund die Hälfte der geplanten EU-Produktion drohe jedoch, wegen mangelnder Finanzierung in die USA oder China abzuwandern, warnt Sebastian Bock, T&E-Geschäftsführer in Deutschland. Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der EU-Batteriefonds müssten besser aufgestellt werden, "um Investitionen in europäische Gigafabriken unterstützen zu können", heißt es.

Engere Zusammenarbeit mit Norwegen

Auch eine Gewinnung der benötigten Metalle in der EU würde die CO2-Emissionen senken, zu diesem Schluss kommen die Studienautoren. Im Vergleich zu bisher importiertem Nickel aus Indonesien und in China verarbeitetem Lithium aus Australien seien zudem die Transportwege kürzer. T&E fordert, die Metalle verstärkt in Europa zu fördern und zu recyceln. Ziel der EU ist es, bis 2030 mindestens zehn Prozent ihres Bedarfs an strategisch wichtigen Rohstoffen wie Nickel und Lithium aus eigener Gewinnung zu decken. Die Kapazitäten für die Verarbeitung sollen dann bei mindestens 40 Prozent liegen. Für die Batterieproduktion plant die EU eine engere Zusammenarbeit mit Norwegen, das über große Rohstoffvorkommen in der Nordsee verfügt. In deutschen Bundesland Schleswig-Holstein etwa baut der schwedische Hersteller Northvolt eine Batteriefabrik, die 2026 den Betrieb aufnehmen soll - unterstützt mit 902 Millionen Euro von Bund und Land. Northvolt will in Heide im Landkreis Dithmarschen nach eigenen Angaben die "weltweit umweltfreundlichsten Batterien" herstellen, die Produktion soll mit Windkraft aus der Region betrieben werden.

