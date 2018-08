Kindergärten: Doch mehr Geld für den Ausbau und ein Kopftuchverbot

WIEN. Regierung einigte sich mit schwarzen Ländern, während SPÖ eine „ÖVP-Show“ kritisiert

Mit euphorischen Worten wurde gestern, Freitag, in einem Kindergarten im niederösterreichischen Fischamend die Einigung im Bund-Länder-Konflikt um die Kinderbetreuung präsentiert. Von „großartigen Verhandlungen“ sprach Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), Parteikollegin und Länder-Verhandlungsführerin, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sogar von einem „Freudentag für unsere Familien“.

Dabei hatte es zuletzt ein Gezerre gegeben. Die Bundesregierung wollte ihren Beitrag für Kindergarten-Ausbau, Gratis-Kindergarten und Sprachförderung von 140 auf 110 Millionen Euro pro Jahr senken. Die Länder protestierten. Auch die Koppelung mit einem Kopftuchverbot in den Kindergärten wurde kritisiert.

Die Einigung sieht nun 142,5 Millionen Euro pro Jahr vom Bund vor. Dafür erhöhen die Länder ihren Kofinanzierungs-Beitrag von rund 28 auf 38 Millionen Euro pro Jahr. „Das ist ein schöner Erfolg für die Kinder und alle Beteiligten. Wo das Geld genau herkommt, ist, glaube ich, für die Steuerzahler relativ egal“, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Auch auf die Kriterien für die Mittelvergabe einigte man sich, sie wurden noch entschärft.

Das Kopftuchverbot in den Kindergärten kommt ebenfalls, obwohl viele Kritiker das als Schein-Problem bezeichnen. Die Länder sollen bei Verstößen gegen das Verbot „Maßnahmen“ setzen. Im Erstentwurf war von Verwaltungsstrafen die Rede gewesen. Es gehe um den Schutz der Mädchen, das sei „kein Eingriff in irgendeine Religion“, sagte FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Außerdem will der Bund künftig über einen Wertekatalog Vorgaben in den Kindergärten machen, die Länder müssen auf die Einhaltung achten. Halten sich Einrichtungen nicht daran, drohe der Entzug von Fördermitteln, so Kurz.

Die Einigung ist im Wesentlichen eine mit den ÖVP-Ländern. Von dort kamen positive Reaktionen. „Die Hartnäckigkeit der Länder hat sich ausgezahlt“, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Der kontinuierliche, bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung sei gesichert. Die Auslegung auf vier Jahre bringe Planungssicherheit, sagte Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP). Beim Wertekatalog und dem Kopftuchverbot kündigte Stelzer „gute, unkomplizierte Lösungen“ an.

Die Opposition bezeichnete es zwar als positiv, dass nicht gekürzt wird. Jedoch sagten einige, es bräuchte noch mehr Geld.

Die SPÖ-Länder sahen sich in den Verhandlungen übergangen, die Letztversion habe man erst am Donnerstagabend bekommen. Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl kritisierte die „sehr ungewöhnliche Vorgangsweise“ und vermisste politische Gespräche. Kärntens Landeschef Peter Kaiser (SPÖ) sprach von einer „Polit-PR-Show“ der ÖVP.

Die Details des Kinderbetreuungspakets

In den nächsten vier Jahren zahlt der Bund 142,5 Millionen Euro pro Jahr (bisher 140 Millionen). 70 Millionen davon sind für das Gratis-Kindergartenjahr für Fünfjährige reserviert. Der Rest fließt zu 70 Prozent in den Kindergarten-Ausbau, zu 30 Prozent in sprachliche Frühförderung.

Die Länder müssen den Ausbau und die Frühförderung kofinanzieren – bisher zu 35 Prozent, künftig zu 52,5 Prozent. Ihr Beitrag steigt damit um rund zehn Millionen auf 38 Millionen Euro. Insgesamt ist das Paket also etwa 180 Millionen Euro schwer. Der Anteil Oberösterreichs beträgt 17,5 Prozent. An Bundesgeld fließen somit statt 24,5 künftig 25 Millionen Euro nach Oberösterreich. Das Land steuert 6,65 Millionen Euro bei (plus 1,75 Mio.).

Das Kopftuchverbot im Kindergarten wird festgeschrieben. Die Länder müssen bei Verstößen sanktionieren. Auch soll es einen Wertekatalog geben.

