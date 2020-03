Spar widerspricht Falschmeldungen: "Alle Filialen bleiben offen"

Die Lebensmittelkette Spar widerspricht auf Facebook und WhatsApp zirkulierenden Gerüchten zu möglichen Supermarktschließungen. "Wir werden selbstverständlich geöffnet halten und das auch nächste Woche. Es ist auch genügend Ware vorhanden, auch für die Zukunft", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Auch das Innenministerium hatte gestern vor Fake News zum Coronavirus gewarnt.

Am Freitagvormittag bildeten sich teilweise längere Schlangen in den heimischen Supermärkten. "Leider kursieren in den sozialen Medien mittlerweile reihenweise Fake News, dass Supermärkte schließen würden", so die Spar-Sprecherin. Die Lebensmittelkette will auch die Öffnungszeiten der Filialen nicht verkürzen. "Wir bitten die Kunden, ruhig und besonnen einkaufen zu gehen. Wir werden die Versorgung auch in Zukunft sicherstellen. Das ist unsere Aufgabe, wir können das", sagte Berkmann. In Österreich gibt es 1.557 Spar-, Eurospar- und Interspar-Standorte.

Video: Vor einem Wiener Supermarkt standen am Freitag die Kunden mit ihren Einkaufswagen Schlange:

Wichtige Infrastruktur bleibt geöffnet

Bevor die Regierung am Nachmittag weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Verbreitung präsentiert, warnte Innenminister Karl Nehammer vor "Fake News", die derzeit im Internet kursieren. Damit meinte er etwa angebliche Ausgangssperren oder die Schließung aller Geschäfte. "Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben", sagte er zu Mittag. Wichtige Infrastruktur wie Banken, Apotheken und Supermärkte "bleiben selbstverständlich geöffnet und erhalten". Und: "Es gibt keinen Grund, einen Banken-Run zu machen und Bargeld in Massen abzuheben."

Psychologe: Hamsterkäufe irrational

Der Psychologe Cornel Binder-Krieglstein hält Hamsterkäufe zum jetzigen Zeitpunkt für "irrational" und "unsinnig". Viel wichtiger sei es, eigene Verhaltensweisen - Stichwort Händehygiene sowie Nies- und Hustkultur - zu ändern.

Toilettenpapier nun in großen Mengen zu bunkern, finde er grundsätzlich unsinnig. Auch, dass dieses nun mit Grundnahrungsmitteln gleichgesetzt werde, sagte der Psychologe in Anspielung auf Bilder von leergeräumten Supermarktregalen. Andererseits falle es vielen leichter, das eigene Wohlbefinden durch den Kauf einer Packung Toilettenpapier herzustellen, so Binder-Krieglstein.

Aus unserem Archiv:

Lieferando stellt Ware vor der Tür ab

Der Essenzusteller Lieferando stellt die bestellte Ware ab sofort kontaktlos zu. "Die Lieferfahrer sind angewiesen, beim jeweiligen Kunden zu klingeln und die Lieferung vor der Tür abzustellen. Diese Maßnahme tritt in ganz Europa in Kraft", teilte Lieferando.at heute, Freitag, in einer Aussendung mit. Hinter dem Zusteller steht der niederländische Essenslieferdienst Takeaway.com.

Supermärkte füllen ihre Lager

Die großen Lebensmittelketten füllen wegen des Coronavirus vorsorglich ihre Lager. Bei der Rewe-Gruppe (Billa, Merkur, Penny) sind in der vergangenen Woche auch die Filialen angewiesen worden, so viele Vorräte einzulagern wie möglich, hieß es aus Großhandelskreisen. Die Umsätze und Bestellungen seien Ende Februar stark gestiegen, so der Insider.

Ein Rewe-Sprecher bestätigt gegenüber der APA, dass man ganz grundsätzlich nicht nur die Zentrallager sondern auch die Lager in den Filialen, "wenn räumlich möglich", mit Produkten des täglichen Bedarfs bestücke. Grund sei die verstärkte Nachfrage. Man sei gut vorbereitet, "wir haben die Anlieferung verstärkt und die Nachbestellungen der Lage angepasst - und können somit entsprechende Mengen rasch bereitstellen", so der Sprecher.

"Grundversorgung ist gewährleistet"

Die Supermärkte bemerken seit Ende Februar eine hohe Nachfrage bei Grundnahrungsmittel, die sich gut zur Lagerung eignen, wie Teigwaren, Fertiggerichten, Konserven, Sugo, Reis oder Mehl. Die Lebensmittelhändler betonen, dass die Versorgungssicherheit nicht gefährdet sei. Es könne aber in den nächsten Wochen sein, dass einzelne Produkte eines Lieferanten oder eine Marke nicht erhältlich sind. Ganze Produktgruppen betreffe das aber nicht, die Grundversorgung sei gewährleistet.

