"Es wird erst in den nächsten Tagen losgehen"

"Mehr Wasser habe ich bestellt", hört man eine Verkäuferin in einem Braunauer Discounter aus dem Lager rufen. Wasser, Nudeln, Konserven, Sugo, Katzenfutter und Klopapier, jede Menge Klopapier, werde in der vergangenen Zeit vermehrt gekauft. „Schon seit 14 Tagen haben wir Hamsterkäufe beobachtet“, sagt eine Verkäuferin auf Nachfrage, während sie Eierschachteln aufeinander stapelt.

Rund um sie herrscht reges Treiben, aber kein Gedränge. Viele sind gekommen, um "nur" einzukaufen, nur wenige, um sich mit Vorräten für Wochen einzudecken. Eine junge Frau schiebt einen randvollen Einkaufswagen an der Verkäuferin vorbei: Nudeln, Reis, Sugo, Müsli – das lässt sich erkennen. Was darunter noch alles liegt, nicht mehr. "Ich bin schwanger, habe zwei Kinder zu Hause. Ich will auf Nummer Sicher gehen. Ich will, dass wir versorgt sind, wenn es dazu kommt, dass wir nicht mehr raus dürfen", erklärt sie.

Alles, was nicht so schnell verdirbt, werde vermehrt gekauft, sagt die Verkäuferin. Sie ist gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt. An diesem verregneten Dienstagabend jedenfalls, ist in Braunau noch keine Spur von langen Schlagen. Von leergeräumten Nudel- und Klopapierregalen schon.

Klopapier war am Dienstag offenbar besonders gefragt.

Schauplatzwechsel: Im Spar-Markt in Pramet ist am späten Dienstagnachmittag nichts von Hamsterkäufen zu bemerken. Zumindest auf den ersten Blick. „Es waren bisher nur Einzelfälle, aber das wird bestimmt nicht so bleiben. Wir gehen davon aus, dass es erst in den nächsten Tagen richtig losgeht“, sagt eine Verkäuferin. Leergeräumt ist in Pramet bis dato noch nichts – ausgenommen Desinfektionsmittel. Beim Warten an der Kasse mit Blick in die Einkaufswägen der übrigen Kundschaft fällt trotzdem auf: Nudeln, Müsli und Konservendosen sind derzeit offenbar besonders gefragt.

Von Hamsterkäufen ist auch im Billa-Supermarkt am Rieder Stelzhamerplatz nichts zu spüren. Größere Einkäufe tätigt niemand, auch das Regal mit den Teigwaren ist gut gefüllt. Weit mehr los ist kurz vor 18 Uhr beim Eurospar-Supermarkt in der Goethestraße. Gefühlsmäßig sind etwas mehr Kunden als sonst unterwegs. Bis auf eine Dame, die in ihrem Einkaufswagen etliche Klopapier-Großpackungen in Richtung Kasse fährt, gibt es aber auch hier keine besonderen "Auffälligkeiten".

"Unsere Regale sind noch voll"

Ganz ähnlich das Bild um kurz vor 20 Uhr beim Lidl-Supermarkt in Tumeltsham. In wenigen Minuten schließt der Diskonter. Mehl ist nicht mehr in Hülle und Fülle vorhanden, eine Tiefkühltruhe mit Pizzen ist fast leer, aber dafür gibt es in einer anderen noch mehr als genug Pizzen für den heimischen Backofen. Glücklicherweise ist auch vom Klopapier, das angeblich in einigen Supermärkten wegen vieler Vorratskäufe bereits Mangelware sein soll, noch genug da.

Von Hamsterkäufen oder Panik ist an diesem Dienstag in Ried jedenfalls noch nichts zu spüren. Im Supermarkt an der Stadtgrenze von Schärding herrscht zwar reger Betrieb, Großeinkäufe sind aber keine ersichtlich. "Mir wäre noch nicht aufgefallen, dass die Leute Hamsterkäufe tätigen. Was zurzeit extrem viel gekauft wird, sind Energydrinks. Aber das hat wahrscheinlich nichts mit dem Coronavirus zu tun. Unsere Regale sind auf jeden Fall noch voll", sagt eine Verkäuferin. (mala, elha, tst, biei)

