Rangnicks 10 Meilensteine auf dem Weg zum großen Tag

Die schwierige EM-Auslosung, die eigene Verletztenliste, der Auftakt gegen Frankreich, den Weltmeister von 2018, der Top-Stars wie Kylian Mbappe in seinen Reihen hat: All diese Punkte dürfen ab heute, 21 Uhr in der Düsseldorfer Arena nicht mehr zählen. Heute ist jener Tag, auf den Österreichs Fußball-Nationalmannschaft seit der Teamchefbestellung von Ralf Rangnick am 29. April 2022 hingearbeitet hat.