Dosen, Nudeln, Klopapier: Corona verändert das Einkaufsverhalten

"So etwas hab’ ich überhaupt noch nie erlebt. Die Regale mit den Nudeln sind jeden Tag leer. Wir kommen mit dem Nachfüllen ja fast nicht mehr nach", sagt die Verkäuferin in einem großen Diskonter in Leonding. Seit zwei Wochen führt das Coronavirus zur verstärkten Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln. Wie das weitergehen wird, nachdem Gesundheitsminister Rudi Anschober gestern Mittag dazu geraten hat, nur noch alle drei Tage einkaufen zu gehen, kann hier noch keiner sagen.

Doch Oberösterreichs Supermärkte sind gut gerüstet, wie sich beim Lokalaugenschein der OÖNachrichten zeigt. Die Schokohasen mussten schon zur Seite rücken und Platz machen für Haferflocken, Knäckebrot, Nudeln, Reis, Tomaten-Saucen, Dosen aller Art und Haltbarmilch.

Warum die Nachfrage nach Klopapier dermaßen hoch ist, kann uns niemand wirklich erklären. "Klopapier ist derzeit mindestens so beliebt wie Nudeln", sagt eine Verkäuferin. Auch Mais, Linsen und Thunfisch seien schwer begehrte Produkte. Keine großen Sorgen macht sich Judith Veith aus Leonding. "Wir sind eine vierköpfige Familie und haben automatisch viele Vorräte zu Hause. Wir kommen gut über die Runden." Ebenso entspannt ist Regina Haider aus Pasching. "Ich besorge nur das, was wir heute brauchen. Zu Hause haben wir Lebensmittel für zirka zwei Wochen." In der Kreuz-Apotheke in Leonding steht am Eingang ein Korb mit Desinfektionsmitteln. "Die sind am allermeisten gefragt. Wir füllen die Fläschchen selbst ab. Die Leute fragen auch nach Mundschutz. Aber der ist schon lang ausverkauft", sagt Pharmazeutin Monika Warlischek.

Panik oder überstürzte Hamsterkäufe gibt’s – wie es gestern Nachmittag aussah – noch nicht. "Alles ist im Überfluss vorhanden", sagt Josef Strutz-Winkler vom Winkler-Markt in Linz. "Wir haben Etliches im Keller."

Und so ist die Situation auch bei allen anderen Supermärkten. Das Vertrauen der Menschen in die Versorgungssicherheit ist groß. "Ich bin ja so froh, dass wir in Österreich leben", bringt es eine Kundin auf den Punkt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.