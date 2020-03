Checkliste: Diese Lebensmittel sollten Sie zuhause haben

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Es wird bekannt, dass an Ihrem Arbeitsplatz ein Kollege mit dem Corona-Virus infiziert ist. Alle Mitarbeiter, die Kontakt mit ihm hatten, müssen für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. So geschehen Anfang der Woche in einem Geldinstitut in Gunskirchen, die OÖN berichteten. Wären Sie gerüstet?

"Es ist nur vernünftig vorzusorgen"

"Die richtige Vorbereitung auf Katastrophenfälle hat nichts mit Panikmache oder Angst zu tun. Es ist nur vernünftig, für verschiedene Krisenszenarien vorzusorgen", heißt es dazu vom OÖ Zivilschutz. Ziel sei es, dass jeder Bürger mindestens ein bis zwei Wochen autark leben kann – somit das Haus nicht verlassen muss und auf fremde Hilfe nicht angewiesen ist. Eine Prämisse, an die generell zu jeder Zeit gelten sollte, im Licht der aktuellen Corona-Entwicklungen aber besonders an Gewicht gewinnt.

Die folgende Checkliste bietet einen Überblick darüber, welche Vorräte eine Person für zwei Wochen daheim haben sollte:

"Händler sind gut gerüstet"

Leere Nudelregale, Haferflocken statt Schokohasen: Das Coronavirus führt zur verstärkten Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln, zeigte sich gestern beim OÖN-Lokalaugenschein in drei Linzer Supermärkten. Die Händler sind aber gut gerüstet, vor Engpässen müssen sich Kunden derzeit nicht fürchten "Alles ist im Überfluss vorhanden", sagt Josef Strutz-Winkler vom Winkler-Markt in Linz. Und so ist die Situation auch bei allen anderen Supermärkten.

