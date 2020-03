Bank in Gunskirchen wegen Corona-Infektion geschlossen

Am späten Sonntagnachmittag erfuhr eine große Bank aus Oberösterreich, dass zwei ihrer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. „An oberster Stelle steht für uns die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden. Deshalb haben wir entschieden, die Filiale in Gunskirchen bis auf Weiteres nicht zu öffnen. 16 Mitarbeiter sind für die nächsten zwei Wochen in häuslicher Quarantäne“, sagte ein Sprecher der Bank auf OÖN-Anfrage.

Mitarbeiter in Quarantäne

Bei den beiden Infizierten handelt es sich um zwei Männer aus Gunskirchen bzw. Thalheim bei Wels. Der Gunskirchner Mitarbeiter war Teil jener Busreisegruppe, die in Südtirol zum Skifahren war, aus der auch der erste oberösterreichische Corona-Patient stammt. Der Thalheimer Mitarbeiter, der eng mit dem Gunskirchner zusammenarbeitet, war nicht in Südtirol. Als jedoch auch er Symptome gezeigt hat, wurde er am Wochenende gemeinsam mit seinem Kollegen per Rachenabstrich getestet. Das Ergebnis war positiv.

Die Bank sei in enger Abstimmung mit den Behörden. Die 16 Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne könnten in der Zwischenzeit von zu Hause aus arbeiten. Die Kunden werden gebeten, auf die Bankfilialen in Pichl und Offenhausen auszuweichen.

Neun Oberösterreicher erkrankt

Bis Montag wurden in Oberösterreich insgesamt neun Landsleute positiv getestet. Bis auf den Thalheimer hatten alle Infizierten an einer Busreise nach Südtirol vor zwei Wochen teilgenommen. Neben dem Gunskirchner und dem Thalheimer sind zwei Linzerinnen, drei Leondinger sowie ein Mann aus Puchenau und ein Mann aus Altenberg betroffen. Die Erkrankten befinden sich allesamt bis auf Weiteres in häuslicher Pflege und sind behördlich verpflichtet, Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Sollte sich an dem Gesundheitszustand der Patienten eine Änderung ergeben, entscheiden die behandelnden Ärzte, ob eine Krankenhausaufnahme notwendig ist.

In ganz Österreich wurden in Summe 112 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Montag (Stand 8.00 Uhr). 4.734 Tests wurden bisher insgesamt durchgeführt. Aufgeschlüsselt nach Bundesländern: In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in der Steiermark zehn, in Tirol und Oberösterreich je neun, in Salzburg acht, im Burgenland vier und in Vorarlberg zwei. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten.

Drastische Maßnahmen hat Italien im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen. Seit Sonntag sind ganze Regionen und Städten im Norden abgeriegelt, 16 Millionen Menschen, darunter rund 4000 Österreicher, sind betroffen. Sie dürfen die Gebiete bis zum 3. April nicht mehr verlassen. Die staatliche Fluglinie Alitalia stellte ihren kompletten Betrieb am großen Mailänder Flughafen Malpensa ein und reduzierte ihre Flüge von den Flughäfen Mailand-Linate und Venedig. Die italienische Regierung rief jedoch Touristen zum Verlassen der Quarantäne-Zonen auf.

