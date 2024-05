Stein traf 48-jährigen Arbeiter in Ebensee im Gesicht

Der 48-Jährige stieg am Dienstag kurz vor 14 Uhr circa 20 Meter über steiles Waldgelände an einem Fixseil in ein Bachbett hinunter und löste durch die Bewegung am Stahlseil einen über ihm liegenden Stein, der hinunterrollte und ihn im Gesicht traf.

Eine Arbeitskollegin setzte die Rettungskette in Gang, neben dem Notarzthubschrauber "Martin 3", der Rettung, dem Notarzt und der Feuerwehr standen auch der Bergrettungsdienst sowie die Alpinpolizei im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Trage und Statikseil-Flaschenzug auf die Forststraße gerettet und ins Klinikum Wels gebracht.

