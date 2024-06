Ein Bildungs-Kraftwerk läuft seit fünf Jahrzehnten

Als ein Ort des Lernens, der Persönlichkeitsbildung und des Miteinanders unterschiedlichster Kulturen präsentierte sich am Freitag die Mittelschule Perg Schulzentrum bei einem Festakt anlässlich ihres 50. Geburtstags. 165 Schülerinnen und Schüler- aufgeteilt in neun Klassen - werden derzeit in der Schule in der Waidhoferstraße von 28 Pädagoginnen und Pädagogen unter der Leitung von Direktorin Michaela Oberleitner auf ihren weiteren Bildungsweg oder den Berufseinstieg vorbereitet.

Bei der offiziellen Gründung der Schule als "Hauptschule II" im Herbst 1974 fand der Unterricht noch im Volksschulgebäude in der Mozartstraße statt. Zum Teil unter abenteuerlichen Rahmenbedingungen, wie ein Rückblick beim Jubiläums-Festakt aufzeigte: Die damals fünf Klassen wurden teilweise in Duschräumen, Umkleiden, Turnsälen und sogar auf Gängen unterrichtet, da akute Raumnot herrschte. Das sollte sich erst Ende des Schuljahres 1977/78 ändern: Da zog die Schule mit zwölf Klassen in das neue Schulgebäude im Schulzentrum. Zunächst noch ohne Turnräume: Diese sollten sechs Jahre später mit der Eröffnung der benachbarten Bezirkssporthalle folgen.

Neben Ehrengästen aus Politik und Schulverwaltung sowie ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern war auch eine Delegation der Franz-von-Lenbach-Realschule Schrobenhausen bei der Jubiläumsfeier anwesend: Die Niederbayern gestalteten mit ihrem Blasmusikorchester den Festabschluss mit.

