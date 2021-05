Regierung: Öffnung zeigt bereits Wirkung auf Arbeitsmarkt

Dadurch liege die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmern erstmals seit ungefähr eineinhalb Jahren wieder unter 400.000. Für die Erwartungen in diesem Jahr bedeute das, dass längerfristig damit zu rechnen sei, dass mit den Öffnungen mehr als 150.000 Personen bis zum Sommer wieder in eine Normalbeschäftigung zurückfinden werden.

Vergangenes Jahr konnte im Sommer ein ähnlicher Effekt beobachtet werden: Mit den Öffnungen entspannte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Damals ist die Arbeitslosigkeit durch die Öffnungen von 530.000 bis Ende Juni auf rund 410.000 zurückgegangen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Die positive Stimmung der vergangenen Tage gibt Hoffnung und ist zugleich Anlass, mit Optimismus in den Sommer zu gehen. Es geht ein spürbarer Ruck durchs Land und diese Entwicklung freut mich auch ganz persönlich.“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne): „Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat für uns als Bundesregierung hohe Priorität. Daher gilt es insbesondere für jene, die noch nicht rasch von den Öffnungsschritten profitieren können, mit Qualifizierungsmaßnahmen und durch Investitionsprogramme in Zukunftsjobs Perspektiven zu schaffen.“

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP): „Die Bilanz der vergangenen Tage zeigt, dass die Öffnungsschritte in der Gastronomie, im Tourismus sowie im Kultur- und Sportbereich eine spürbare Erholung am Arbeitsmarkt bewirken. Es ist zu erwarten, dass sich dieser positive Trend in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzt und über 150.000 Personen durch die Öffnungen wieder einer regulären Beschäftigung nachgehen können."