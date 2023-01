Flüchtlings-Restaurantgruppe Habibi & Hawara ist pleite

In die Insolvenz gerutscht

Fünf Standorte gibt es in Wien. Für alle Restaurants wurden am Handelsgericht Wien Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren gestellt, wie der Gläubigerschutzverband KSV 1870 berichtet. Insgesamt sind davon 67 Dienstnehmer betroffen. Die Passiva betragen zwischen 150.000 und 720.000 Euro. Außerdem gibt es zahlreiche Crowdfunding-Investoren, deren Darlehen nachrangig behandelt werden.

Die Restaurants der Habibi & Hawara-Gruppe wurden nach der Flüchtlingskrise 2015 teilweise bereits 2016 ins Leben gerufen. In den Restaurants werden in erster Linie Kriegsflüchtlinge und Personen in schwierigen persönlichen Situationen beschäftigt.

Laut Angaben des Schuldners ist ein Fortbetrieb bzw. eine Sanierung der vier Restaurants nicht möglich, wie Jürgen Gebauer vom KSV 1870 berichtet. Bei drei Gesellschaften wurde ein Konkursverfahren beantragt, bei zwei ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung mit 20 Prozent Quote binnen zwei Jahren. Das Ziel ist damit, dass ein Restaurant und der Web-Shop weitergeführt werden.

Laut dem Gläubigerschutzverband AKV sollen Lohn- und Gehaltsrückstände seit Dezember 2022 bestehen.

Das Abgleiten in die Insolvenz wird auf die Coronakrise und den Umsatzeinbruch im Restaurantbetrieb im Herbst/Winter 2022 aufgrund der Teuerungswelle und den damit einhergehenden Zahlungsstockungen zurückgeführt. Dazu kommen die hohen Energiekosten.

Laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform belaufen sich die Passiva in der gesamten Gruppe auf rund 2,27 Millionen Euro.

