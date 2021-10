Drei Jahre Buchhändlerin: „Das hätte ich niemals gedacht“

Den Schritt in das Unternehmertum zu wagen, war in Melanie Hofingers Karriereplan nicht vorgesehen. Weil die Veritas-Buchhandlung in Linz jedoch nach der Trennung vom Berliner Bildungsverlag Cornelson ohne Eigentümer dastand, entschied die damals 25-jährige spontan, die Buchhandlung zu übernehmen. „Ich hätte mir niemals gedacht, selbstständig zu werden“, sagte Hofinger heute, Freitag, bei einem Pressegespräch in Linz. Am 1. Oktober 2018 sperrte sie ihr erstes Geschäft auf.

Mittlerweile hat Hofinger sieben Buchhandels- und Spielwarenfilialen in Oberösterreich. Alle seien aus eigener Kraft finanziert und stünden in ihrem Eigentum, so die Unternehmerin. Die Zahl der Beschäftigten wuchs von zwölf auf 44. Sechs Lehrlinge sind derzeit in den Geschäften tätig. Der Umsatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende März) vier Millionen Euro, im kommenden Jahr sollen sich die Erlöse verdoppeln, auch wegen der heuer im April und Juli erfolgten Übernahmen der Buchhandlung Harrer in Eferding und des Spieleparadieses im Donaupark Mauthausen.

Hofinger sieht im stationären Buchhandel „großes Potenzial, aber er braucht ein neues Gesicht, weil die Digitalisierung voranschreitet“. Der große Konkurrent der heimischen Buchhändler heiße Amazon, da gelte es untereinander zusammenzuarbeiten. Die Strategie der Linzerin fußt auf Regionalität. „Jede Filiale ist anders. In Linz in der Zentrale sind die Schwerpunkte Theologie- und Schulbücher, in Eferding sind es beispielsweise Politik- und Gartenbücher.“ Auch Click & Collect (Online-Bestellungen im stationären Handel abholen) oder der im August 2020 eingeführte Buchautomat seien Möglichkeiten, Kunden zu binden. Die Pandemie habe gezeigt, dass das Lesen an Bedeutung gewinne, weshalb auch Umsatzeinbußen ausblieben.

Das Unternehmertum ist bei der Linzerin mittlerweile Familiensache: Der Vater ist Prokurist, die Mutter kümmert sich um Bankgeschäfte, der Bruder arbeitet in der Filiale in der Linzer Solar City, und die jüngere Schwester ist als Trainee im Spieleparadies Mauthausen tätig.