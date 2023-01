Saisonende für ÖSV-Speedspezialisten

Der 21-Jährige muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus.

„Man kann von Glück im Unglück sprechen und ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Natürlich ist es aber extrem schade, dass die Saison jetzt so zu Ende geht. Jetzt heißt es rasch wieder fit werden und dann im kommenden Winter neu angreifen“, so der Vorarlberger, der am Samstag mit Rang sechs im ersten Super-G sein bestes Weltcupergebnis feiern konnte.

