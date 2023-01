Moralinjektion für Hemetsberger

Daniel Hemetsberger hat sich rechtzeitig vor der am 6. Februar beginnenden Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Meribel in exzellenter Form präsentiert. Der 31-jährige Nußdorfer fuhr im zweiten Super-G von Cortina d’Ampezzo, wo er bei den Titelkämpfen 2021 „nur“ Reservist gewesen war, zu seinem insgesamt dritten Stockerlplatz im Weltcup. Zuvor war der Mann aus dem Salzkammergut im Jänner 2022 Dritter in der Kitzbühel-Abfahrt und im November 2022 Zweiter in der Lake-Louise-Abfahrt geworden.

„Nach einem Superjahr in der Abfahrt wollte ich auch im Super-G in die Top 20 der Welt. Das bin ich jetzt. Aber natürlich: Wir sind Spitzenathleten, ich hoffe, dass ich mich noch weiter steigern kann“, sagte Hemetsberger nach seinem Befreiungsschlag.

In den Wochen zuvor war es für den Oberösterreicher nicht ganz nach Wunsch gelaufen, seit seinem vierten Rang im Bormio-Super-G am 29. Dezember war ein bisschen der Wurm drin. „Ich bin nicht konstant genug. Das ärgert mich natürlich“, sagte der Routinier vor den Kitzbühel-Rennen.

Die Schmerzen kommen und gehen

Der achte Rang in der zweiten Abfahrt am Hahnenkamm ließ das Pendel wieder in die richtige Richtung ausschlagen. Das kam sogar ein bisschen unverhofft, zumal Hemetsberger zuvor deutlich mehr Zeit bei seinen Physiotherapeuten als auf der Piste verbracht hatte. Die lädierten Knie – Hemetsberger hatte bereits vier Kreuzbandrisse – bereiteten Probleme. Die Schmerzen kommen und gehen.

Mehr zum Thema Ski Alpin Sie ist Österreichs Lichtblick für den WM-Slalom SPINDLERMÜHLE. Franziska Gritsch wurde in Spindlermühle bei Dürr-Sieg Sechste. Das WM-Team stellt sich fast von selbst auf. Sie ist Österreichs Lichtblick für den WM-Slalom

Gestern war von einer möglichen Beeinträchtigung nichts zu sehen. Der Routinier wählte nach seinem Ausfall am Samstag eine extrem clevere Linie, Hemetsberger meisterte jenes tückisch gesteckte Doppeltor, das zahlreichen Athleten zum Verhängnis wurde, mit Bravour. „Ich fahre jetzt sehr motiviert zur WM“, betonte der Speed-Spezialist, der in Abfahrt und Super-G gesetzt ist.

Gleiches gilt für Vincent Kriechmayr, der in beiden Disziplinen Titelverteidiger ist. In Cortina – an der Stätte seiner beiden WM-Goldenen – sprangen für den 31-jährigen Gramastettner zwei fünfte Ränge heraus. Für seine hohen Ansprüche ist das zu wenig.

„Das ist ein schwacher Trost“

„Ich war nicht gut genug. Die Leistung beim Doppeltor war katastrophal, das geht so nicht. Der Rest war gut, aber das ist ein schwacher Trost“, sagte Kriechmayr. Nachsatz: „Derjenige, der das Maß aller Dinge ist, hat es auch geschafft.“ Damit meinte der Doppel-Weltmeister den Schweizer Marco Odermatt, der sich nach einer Meniskusquetschung in Kitzbühel eindrucksvoll mit einem Doppel-Triumph zurückmeldete.

„Es war am letzten Zacken, sehr am Limit“, sagte der Führende im Gesamt-Weltcup, der seinen Vorsprung auf Aleksander Aamodt Kilde (Nor/ausgeschieden) auf 313 Punkte ausbaute.

Für Andreas Ploier aus Straß im Attergau dürfte der WM-Zug trotz eines 13. Ranges am Samstag (das war sein bis dato bestes Weltcup-Resultat) abgefahren sein. Stefan Babinsky, Raphael Haaser und Marco Schwarz haben bessere Karten. Lukas Feurstein wäre auch ein Kandidat, er verletzte sich aber gestern am Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport