 So tickt das Phänomen Pedro Acosta

Was Rookie Pedro Acosta bei seinen ersten Auftritten in der Königsklasse der Motorrad-WM bisher hergezaubert hat, ist wirklich fantastisch. Rotzfrech, ohne Respekt vor den größten Namen und unfassbar schnell ist er auf seiner KTM im GasGas-Kleid unterwegs. Vor seinem Heim-Grand-Prix in Jerez am kommenden Wochenende liegt er auf dem sensationellen vierten WM-Rang, nachdem er auf den dritten Platz in Portimao den zweiten zuletzt in Austin folgen ließ.