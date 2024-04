Musikalische Hommage an Anton Bruckner

Ausgehend vom Landesmusikschulwerk und dem Land Oberösterreich gibt es im ganzen Land viele Konzerte rund um das Thema Anton Bruckner, so natürlich auch in der Region rund um die Landesmusikschulen des Schulverbandes Rohrbach, Schlägl und Haslach. Für diesen besonderen Anlass hat Charly Schmid, er ist Saxofonlehrer an der LMS Rohrbach, einen Kompositionsauftrag erhalten. Diese Hommage an Anton Bruckner mit einer musikalischen Länge von etwa 35 Minuten ist für Bigband, Streichorchester und Kinderchor konzipiert. Die Uraufführungen finden jeweils um 20 Uhr in folgenden Konzertstätten statt: 2. Mai in St. Oswald bei Haslach im Pfarrstadl, 3. Mai in Rohrbach im Centro und am 4. Mai im TUK Haslach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper