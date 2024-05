Slowake ohne Führerschein wollte Auto von Deutschland bis Wien abschleppen

Nicht nur, dass der Mann offenbar geplant hatte, den Pkw seiner Freundin über hunderte Kilometer weit auf der Autobahn abzuschleppen, er war noch dazu ohne gültigen Führerschein unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntagabend. Der Pkw des 38-jährigen Slowake, der den Wagen seiner Freundin per Seil hinter sich herzog, war Beamten der Landesverkehrsabteilung am Sonntagvormittag auf Höhe der Raststation Ansfelden Süd aufgefallen.

Bei der Kontrolle konnte der Mann nur das Foto eines griechischen Führerscheines vorweisen, seinen eigenen habe er daheim in der Slowakei vergessen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Totalfälschung. Der 38-Jährige sagten den Polizisten gegenüber außerdem, dass er den Pkw seiner Freundin von Deutschland bis nach Wien abschleppen wollte. In Österreich ist das Abschleppen privater Fahrzeuge auf Autobahnen nur bis zur nächsten Ausfahrt erlaubt. Der Mann wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper