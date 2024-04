Ski-Traumpaar: Shiffrin und Kilde haben sich verlobt

Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde sind seit 2021 das Traumpaar im alpinen Skizirkus. Nun wagen die beiden den nächsten Schritt. Die 29-Jährige posierte auf einem Foto glücklich lächelnd an der Seite des Norwegers - mit einem Diamantring am Finger. Mittels Emojis lässt die Amerikanerin die Welt wissen, was das bedeutet.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Erst vor wenigen Wochen postete Kilde anlässlich zu Shiffrins Geburtstag eine Liebeserklärung in den Sozialen Medien. "Du inspirierst mich immer wieder. Auf dem Berg, aber noch mehr - und das ist am wichtigsten - abseits des Bergs", schrieb er unterhalb eines gemeinsamen Bildes. "Ich danke dir für deine Unterstützung. Und dafür, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast - ich liebe dich."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.