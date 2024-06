Machtkampf im ÖSV: Dieses Szenario wäre für Präsidentin Stadlober ein kleines Desaster

Bei der 88. ÖSV-Länderkonferenz am Freitag in Feldkirch soll eine Strukturreform abgenickt werden, die seit 1. Mai praktisch in Kraft ist. Die Machthaber im neben dem ÖFB wichtigsten Sportverband Österreichs werden künftig die hauptberuflich tätigen Christian Scherer (Generaldirektor) und Mario Stecher (Sportdirektor) sein. Das (ehrenamtliche) Präsidium mit Roswitha Stadlober an der Spitze darf sich hauptsächlich auf repräsentative Aufgaben konzentrieren. Lesen Sie auch: Wie Nina Ortlieb nach