Marcel Hirscher hat bereits die nächsten Comeback-Schritte geplant

Entsprechende Berichte der Tageszeitungen Österreich und Salzburger Nachrichten bestätigte Hirschers Management am Mittwoch im Wesentlichen, die finalen Details seien noch zu klären.

Die südholländische Gemeinde Zoetermeer liegt drei Meter unter dem Meeresspiegel und beherbergt laut eigenen Angaben die steilste Indoor-Skipiste Europas. Weit weg von Europa dürfte es für den künftig für die Niederlande startenden Hirscher und sein Team dann im August gehen: Der 35-Jährige will zunächst in Neuseeland Jagd auf die notwendigen FIS-Punkte machen, um wieder im Weltcup startberechtigt zu sein. In Coronet Peak steigen von 15. bis 19. August je zwei Riesentorläufe und Slaloms.

