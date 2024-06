"Es ist offiziell": Michaela Heider und Vincent Kriechmayr haben geheiratet

Michaela Heider ist in den sozialen Netzwerken eine Spur aktiver als Partner Vincent Kriechmayr, der sein Privatleben so gut wie möglich unter Verschluss zu halten versucht. Vor ein paar Wochen deutete die 28-jährige Steirerin, die nach der abgelaufenen Ski-Weltcup-Saison ihre Karriere beendet hat, mit Bildern vom Poltern an, dass der große Tag naht.

Jetzt war es so weit. "Es ist offiziell", schrieb Heider auf Instagram und postete ein Schwarz-weiß-Foto, das sie im Brautkleid und ihren Herzbuben aus Gramastetten in der Tracht zeigte.

Die beiden, die seit Jahren ein Paar sind, haben einander das Ja-Wort gegeben. Wer den Beitrag anklickte, bekam Everly Fairs "I Love You Always Forever" zu hören.

Der 32-jährige Kriechmayr krönte sich 2021 in Cortina d‘Ampezzo zum Doppel-Weltmeister, er hat noch einiges vor in seiner aktiven Laufbahn: 2025 steigt die Heim-WM in Saalbach, 2026 stehen die Olympischen Winterspiele in Italien auf dem Programm.

Heider galt als ÖSV-Nachwuchshoffnung im alpinen und Freestyle-Bereich. 2012 gewann sie im Skicross Gold bei den Olympischen Jugendspielen in Innsbruck. Später sollte sie den Fokus auf die Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G legen. Den Sprung an die erweiterte Weltspitze verhinderten aber immer wieder Verletzungen.

All das ist Vergangenheit. Derzeit hängt der Himmel voller Geigen. Die OÖN wünschen Heider und Kriechmayr das Allerbeste für ihre gemeinsame Zukunft. Herzlichen Glückwunsch!

