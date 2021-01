Das Duell der Liga-Nachzügler

Schlusslicht Steinbach Black Wings mit Kapitän Brian Lebler (15 Saisontore) trifft in der Linz-AG-Eisarena auf den Vorletzten Bratislava Capitals, der am Sonntag eine 1:6-Abfuhr beim KAC hinnehmen musste. Die Slowaken hätten eigentlich Heimvorteil gehabt, allerdings steht die eigene Halle nicht zur Verfügung. Den Black Wings soll’s recht sein, sie wollen den Schwung vom 2:1-Sieg in Dornbirn mitnehmen. "Die Mannschaft hat alles gegeben und sich diesen Erfolg verdient", sagte Coach Dan Ceman. Die ersten drei Begegnungen mit Bratislava gingen verloren (2:5, 3:4, 3:4).

