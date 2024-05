Linz vertieft Beziehung zu ukrainischer Partnerstadt

Linz und die ukrainische Partnerstadt Saporischschja wollen ihre Kooperation in Bereichen wie Verwaltung, Mobilität, Wirtschaft, Abfallverwertung, Bildung und Kultur vertiefen. Das haben Stadtrat Dietmar Prammer und die neue Bürgermeisterin von Saporischschja gestern in Kiew vereinbart. Der Aktionsplan zwischen Linz und der ukrainischen Stadt Saporischschja sieht den Austausch von Wissen und Erfahrungen, gemeinsame Projekte und die Nutzung internationaler Fonds vor. "Die Unterstützung beim Wiederaufbau dieser an sich wirtschaftlich starken Industrieregion sowie wichtigen Universitätsstadt bringt auch einen wechselseitigen Austausch von Wissen“, sagt Prammer. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der kulturellen Verbindungen und der Förderung der zeitgenössischen ukrainischen Kultur in Linz.

Mehr zum Thema: "Drei direkte Treffer": Angst um AKW Saporischschja

Hilfslieferungen aus Linz

Aufgrund des Krieges konzentrierte sich die Zusammenarbeit mit der südukrainischen Stadt auf die Lieferung ziviler Hilfsgüter. "In den vergangenen Monaten haben die Sachspenden der leidenden Bevölkerung unserer Partnerstadt zumindest die grundlegendsten Bedürfnisse erfüllt. Eine intensivere Zusammenarbeit ist sinnvoll, da sie die kritische Infrastruktur vor Ort weiter stärkt", sagt der für Städtepartnerschaften zuständige Stadtrat Michael Raml (FP).

Lesen Sie auch: Linz hilft ukrainischen Partnern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper