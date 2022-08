Black Wings mussten sich in Budweis mit 4:6 geschlagen geben

Im Vergleich zum Testspiel am Freitag gegen die Eisbären Berlin traten die Black Wings am Sonntagnachmittag in Budweis mit Thomas Höneckl im Tor an, die restlichen Linien blieben praktisch unverändert. Wie schon gegen Laibach und Berlin starteten die Black Wings sehr engagiert, gerieten aber durch eine Strafe gegen Andreas Kristler in Unterzahl. Es ist kein Geheimnis, dass die Linzer im Forechecking deutlich aggressiver geworden sind, als sie es noch in der Vorsaison waren. Jakob Mitsch und Brodi Stuart statuierten in der 5. Minute ein Exempel: Mitsch eroberte die Scheibe in der gegnerischen Zone, Brodi Stuart zog aus spitzem Winkel ab und traf zum 1:0 für die Linzer - shorthanded, also in Unterzahl. Budweis schlug zurück und traf im selben Überzahlspiel durch Jakub Valsky zum 1:1. Kapitän Milan Gulas setzte in der 18. Minute sogar das 2:1 nach - wieder im Powerplay.

Im zweiten Spielabschnitt präsentierten sich die Linzer disziplinierter, auch wenn es zu Beginn einige gute Möglichkeiten der Hausherren zu überstehen galt. Logan Roe brachte die Scheibe in der 23. Minute die Scheibe vor das Tor, Kristler scheiterte mit dem Nachschuss, Dennis Sticha brachte die Scheibe aber zum 2:2 über die Linie. Nur fünf Minuten später erhöhte Shawn St-Amant nach schönem Zuspiel von Michael Haga zum 3:2 für die Black Wings. Linz geriet in der 33. Minute erneut in Unterzahl, Brodi Stuart fing aber einen Pass der Hausherren ab und ermöglichte einen Konter von Stefan Gaffal. Der Linzer netzte zum 4:2 für die Gäste aus Oberösterreich ein.

In der 37. Minute wurden die Linzer für ihre Undiszipliniertheiten aber wieder bestraft: Wieder war es Budweis-Kapitän Milan Gulas, der zum 3:4 (PP) traf. Der Lette Martins Dzierkals glich die Partie noch im zweiten Abschnitt zum 4:4 aus (39.). In den letzten 20 Minuten der Partie schienen die Tschechen die etwas frischeren Beine zu haben. Dementsprechend ließen die Gastgeber noch das 5:4 durch Jakub Strnad (46.) und das 6:4 durch Verteidiger Stuart Percy (56.) folgen.

"Es war ein schwieriges Spiel, in dem wir durch die vielen Strafen auf beiden Seiten nicht wirklich unseren Rhythmus gefunden haben. Obwohl wir nur selten mit vier Linien spielen konnten, haben wir uns die Führung erarbeitet. Danach waren wir durch einige Fehler nicht clever genug, das Spiel zu verwalten. Das sind aber Reaktionen, die wir beheben können. Ich habe dennoch wieder viele Fortschritte gesehen und der Einsatz meiner Jungs war auch heute trotz einer

anstrengenden Woche hervorragend", resümierte Trainer Philipp Lukas.

HC Motor Ceské Budejovice - Steinbach Black Wings Linz 6:4