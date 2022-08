4:3 nach Verlängerung: Black Wings bezwangen den deutschen Meister

Die mit etwas veränderten Linien angetretenen Linzer erwischten wie schon im ersten Testspiel gegen Ljubljana einen nahezu perfekten Start. Logan Roe spielte die Scheibe vor das gegnerische Tor und der Norweger Michael Haga konnte mit einem wuchtigen Onetimer den Goalie der Gäste zum 1:0 überwinden.

Danach war der deutsche Meister am Drücker: In der 8. Minute gelang Marco Nowak der Ausgleich, weitere Bemühungen der Linzer brachten keinen Erfolg. In der 28. Minute erzielte Kevin Handschuh die Führung für die Gäste, die Marcel Barinka nur acht Minuten später auf 3:1 erhöhen konnte. Es fühlte sich wie eine Vorentscheidung in der Partie an.

Michael Haga erzielte den Overtime-Winner. Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Neuzugang Haga erzielte den Game-Winner

Gut fünf Minuten nach Anpfiff des dritten Drittels gaben die Linzer wieder ein Lebenszeichen von sich: Andreas Kristler zog ab, Berlin-Goalie Markkanen musste in die Mitte abprallen lassen und servierte das Spielgerät dem Linzer Emilio Romig, der zum 2:3-Anschlusstreffer traf. "Eine Stimmung wie damals", beschrieben die Black Wings die darauffolgenden Minuten mit Schlachtchören und Gänsehaut-Stimmung unter den 2200 Zuschauern. Die Gäste aus der deutschen Bundeshauptstadt trugen das ihre dazu bei: Durch etliche Undiszipliniertheiten kühlte das Holz der Strafbank nicht aus, Linz fuhr Angriff um Angriff. In Minute 58 schoss Black-Wings-Kapitän Lebler seine Mannschaft mit dem Treffer zum 3:3 in die Verlängerung. In dieser dauerte es nur wenige Sekunden, bis Lebler und Mittelstürmer Haga einen Konter fuhren und es erneut hinter Markkanen einschlug. 4:3 - der deutsche Meister war bezwungen.

Steinbach Black Wings Linz – Eisbären Berlin 4:3 n.V.