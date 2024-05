Andreas Kristler hält Linz und den Black Wings weiter die Treue

"Andreas Kristler war letztes Jahr ein großer Faktor für uns. Nach einigen Verletzungen ist er nochmal in eine andere Rolle geschlüpft und hat all unsere Erwartungen übertroffen", sagt Philipp Lukas über den 33-jährigen Stürmer. Der gebürtige Osttiroler beendete die abgelaufene Spielzeit mit neun Toren und 19 Torvorlagen. Die 18. Profisaison war damit die an Punkten viertbeste seiner Karriere.

Insgesamt hält Kristler bei 766 Spielen in der höchsten österreichischen Spielklasse, in denen ihm 307 Scorerpunkte gelungen sind. "Ich freue mich sehr, dass ich noch ein weiteres Jahr in Linz bleiben darf und es macht mich sehr stolz, dass ich schon das achte Jahr hier bin. Es ist eine große Ehre für mich, dieses Trikot anzuziehen", sagt der Jungpapa.

Andreas Kristler über die Vertragsverlängerung:

Mit 16 Jahren gab Kristler 2006 beim EC VSV sein Debüt in der Profi-Mannschaft. 2011 wechselte der Stürmer nach Salzburg, wo er sich in sieben Jahren endgültig in der heimischen Liga etablierte. Mit den Red Bulls gelangen ihm zudem 2015 und 2016 zwei Meistertitel, ehe er ein Jahr später in der Stahlstadt sein neues Zuhause fand. Daneben vertrat der Publikumsliebling sein Heimatland auch in mehr als 70 Länderspielen mit der österreichischen Nationalmannschaft und stand bei zwei A-Weltmeisterschaften auf dem Eis.

So ordnet Headcoach Philipp Lukas den Stellenwert von Andreas Kristler ein:

"Wir wollen weiter nach oben und wir spüren jetzt im Sommer schon, dass alle Jungs noch mehr erreichen möchten. Wir arbeiten hart und schauen, dass wir im August in einer Top-Verfassung sind. Dann greifen wir wieder Vollgas an", blickt Kristler auf den Saisonauftakt voraus.

Black-Wings-Präsident Peter Nader und Andreas Kristler Bild: BWL

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Graham Knott

Andreas Kristler

Abgänge:

Martin Stajnoch (Fehervar AV19)

Dennis Sticha

Marco Brucker (Karriereende)

Zugänge:

noch keine

