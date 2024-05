Große Bauprojekte in finanziell schweren Zeiten

Das neue Kinderbetreuungsgebäude in Holzbauweise in Helpfau-Uttendorf

SCHALCHEN, HOCHBURG-ACH. Die budgetäre Lage der Gemeinden ist schwierig. Heuer gibt es im Bezirk Braunau 13 Defizitgemeinden, im vergangenen Jahr waren es nur fünf. Manch Gemeinden müssen geplante Projekte verschieben, manche (wenige) investieren trotz der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse: In Schalchen entsteht ein neuer Bildungscampus, in Hochburg-Ach wird die Mittelschule saniert und eine Mehrzweckhalle neu gebaut. Beide Kommunen stehen am Beginn ihrer Millionenprojekte.