18-Jähriger nach schwerem Arbeitsunfall in Linz gestorben

Dienstagvormittag arbeiteten zwei Elektriker im dritten Stock einer Großbaustelle. Der 18-Jährige aus Luftenberg (Bezirk Perg) geriet gegen 9.20 Uhr mit dem Fuß einer Stehleiter in ein Abflussrohr und stürzte in die Tiefe, wo er mit dem Kopf auf dem Betonboden aufschlug (die OÖN berichteten). Sein Kollege, ein 44-jähriger Pole, versuchte noch, den Sturz zu verhindern und griff nach der Leiter. Er wurde mitgerissen und konnte sich gerade noch an der Betonbrüstung festhalten. Zwei Arbeiter zogen den Mann wieder nach oben.

Der 18-Jährige wurde - wie berichtet - vom Notarzt reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später an seinen schweren Verletzungen.

