Erfolg für Welser Tanzwerker auf internationalem Parkett

Seit vielen Jahren behaupten sich die Tanzwerker der Welser Tanzschule Hippmann auf internationalem Parkett – auch vergangene Woche wieder bei den "World Dance Masters" in Kroatien. Beim einwöchigen Turnier in Porec mit insgesamt 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus drei Kontinenten ertanzten die 200 Welser Tanzwerker bei Gruppentänzen, Duos und Solos insgesamt 39 Medaillen, davon 15 in Gold, 16 in Silber und acht in Bronze.

"Viele von uns tanzen in verschiedenen Teams, zum Beispiel im Musical-Team, wie auch in einer oder zwei Production-Nummern, das war mit Vor- und Endrunden dann körperlich schon megaanstrengend", sagt Koordinatorin Claudia Hippmann. Vom Strand hätten die Teilnehmer nicht viel gesehen, insgesamt wurden für die Showdance-WM 78 Beiträge einstudiert.

Besonders erfolgreich waren heuer die Schülerinnen und Schüler von Trainerin Coco Kreissl und Ballettlehrerin Svetlana Streicher, deren Schützlinge eine Vielzahl der Medaillen erreichen konnten.

Die Einladung der Jury für zwei Teams zu den prestigeträchtigen Gala-Veranstaltungen und der Vizeweltmeistertitel in der Königsdisziplin Production Number krönten die erfolgreiche Meisterschaftswoche. "Es waren wirklich nur die weltbesten Teams anwesend, wir sind stolz, dass unsere Leute hier vorne mitmischen", freut sich Chefcoach Jörg Hippmann.

