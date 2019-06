US Open: Ein Fall für zwei Österreicher

Das heute im kalifornischen Pebble Beach beginnende US Open der Golfer hat einen rot-weiß-roten Anstrich. Österreich ist beim dritten der vier wichtigsten Saisonturniere (12,5 Millionen Dollar, Par 71) nämlich gleich mit zwei Spielern vertreten.

Sepp Straka kommt dank des Sieges in einem Qualifikationsturnier in seiner ersten Saison auf der PGA-Tour zu seinem Major-Debüt. Und ist entsprechend begeistert. "Es ist unglaublich, dass ich hier spiele", meint der 26-Jährige aus Wien. Bernd Wiesberger erhielt nach knappem Scheitern in der Qualifikation doch noch einen Startplatz und bestreitet seine fünften US Open. 2017 hatte der 33-jährige Burgenländer beim Turnier mit jährlich wechselnden Schauplätzen erstmals den Cut geschafft und als 16. sein zweitbestes Major-Resultat erreicht. Im Vorjahr verhinderte eine Handgelenksblessur ein Antreten.

Nach dem tollen Comeback beim Masters und dem 15. Major-Titel sind in Pebble Beach alle Augen auf Tiger Woods gerichtet. Der Superstar hatte vor 19 Jahren auf dem Links-Kurs an der kalifornischen Küste seine ersten US Open gewonnen. Sein US-Landsmann Brooks Koepka kommt als Open-Sieger von 2017 und 2018 und peilt den Hattrick an.