Ein US-Basketballer ist „schwanger“

Um künftig für die bosnische Nationalmannschaft spielen zu können, musste US-Basketballer DJ Cooper für den Verbandswechsel eine Dopingprobe abgeben.

Der 28-Jährige schwindelte, gab den Urin seiner Freundin ab. Das flog auf, weil in der Probe Humanes Choriongonadotropin (hCG) gefunden wurde. Ein Hormon, welches in der Schwangerschaft im Körper ausgeschüttet wird. In manchen Fällen kann hCG auch bei Tumorbildungen gebildet werden, was bei Cooper allerdings nicht der Fall gewesen sei.

Für den Spieler und seine Freundin war die Überraschung eine doppelte, wusste das Paar doch noch nichts von der Schwangerschaft.

Der Fall soll sich bereits vor rund einem Jahr ereignet haben. Ans Tageslicht wurde er nun durch den slowenischen TV-Sender RTV gebracht. Der Basketball-Weltverband (FIBA) bestätigte die Vorkommnisse. Cooper, der zuletzt in der französischen Liga bei der AS Monaco unter Vertrag stand, wurde bis zum 20. Juni 2020 gesperrt.